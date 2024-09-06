В России стартовали региональные выборы. Что важно знать

В трех одномандатных округах трех регионов пройдут дополнительные выборы депутатов Госдумы, в которых примут участие три бывших министра. В Хакасском округе № 35 в Хакасии мандат освободился, после того как в сентябре 2023 года единоросс Сергей Сокол досрочно сложил полномочия. Он должен был участвовать в выборах главы республики от «Единой России» в единый день голосования 2023 года, но 2 сентября снял свою кандидатуру из-за проблем со здоровьем. Спустя несколько дней Сокол отказался и от мандата депутата, позднее он возглавил парламент региона.