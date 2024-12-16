В России стало больше многодетных семей

В национальном центре «Россия» она рассказала, что за последние пять лет число таких семей выросло на 27%. Сейчас их насчитывается почти 2,5 миллиона. Также она сообщила, что в РФ с 2016 года растет количество семей, в которых появился третий и последующий ребенок.