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В России стало больше многодетных семей

В стране увеличилось число многодетных семей. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Правительство Красноярского края

В национальном центре «Россия» она рассказала, что за последние пять лет число таких семей выросло на 27%. Сейчас их насчитывается почти 2,5 миллиона. Также она сообщила, что в РФ с 2016 года растет количество семей, в которых появился третий и последующий ребенок.

По словам Голиковой, в 2023 году по сравнению с 2016-м рост суммарного коэффициента рождаемости (числа детей, которые приходятся на одну женщину) составил 20,4%.

«Несмотря на исторически непростую демографическую ситуацию, мы наблюдаем важную позитивную тенденцию», — цитирует вице-премьера «Говорит Москва».

Она отметила, что маткапитал получили почти 14,5 млн семей, а потратили его частично или полностью свыше 13,3 млн родителей. Более 133 тысяч семей получили остатки материнского капитала в виде единовременной выплаты.

Ране вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести четырехдневную рабочую неделю для многодетных родителей. Он полагает, что им дополнительный выходной просто необходим.