В России стали в два раза реже дискриминировать при трудоустройстве

Тем не менее два из трех соискателей все еще сталкиваются со скрытыми барьерами при трудоустройстве. Каждый второй уверен в том, что есть возрастная дискриминация, 27% заявили о предвзятости в связи наличием/отсутствием детей, а 25% — в связи с гендерным признаком. Еще 18% отметили предвзятость по месту жительства или национальности. 13% считают, что дискриминирующим фактором может оказаться семейное положение, а 4% — вероисповедание.