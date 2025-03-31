В России стали в два раза реже дискриминировать при трудоустройстве

В России в два раза стали реже дискриминировать при трудоустройстве, такие выводы можно сделать из опроса, проведенного SuperJob. Сервис по поиску работы уточнил, что «за 19 лет доля тех, кто не верит в предвзятость при трудоустройстве, выросла с 18% до 33%».
Опрос проводился по всем округам России в 372 населенных пунктах с 7 по 26 марта 2025 года. В исследовании участвовало экономически активное население страны старше 18 лет, всего 1600 респондентов.
Россияне теперь меньше сталкиваются с дискриминацией по возрасту (минус 13 процентных пунктов) и месту жительства (минус 11 процентных пунктов).
Тем не менее два из трех соискателей все еще сталкиваются со скрытыми барьерами при трудоустройстве. Каждый второй уверен в том, что есть возрастная дискриминация, 27% заявили о предвзятости в связи наличием/отсутствием детей, а 25% — в связи с гендерным признаком. Еще 18% отметили предвзятость по месту жительства или национальности. 13% считают, что дискриминирующим фактором может оказаться семейное положение, а 4% — вероисповедание.
При этом мужчины чаще говорили о дискриминации по возрасту и семейному статусу, а женщины — о предвзятости в связи с полом соискателя и тем, есть ли у него дети.
«Возрастной фактор становится более ощутимым с годами — 67% работников старше 45 лет сталкивались с этим барьером, тогда как среди молодежи до 35 лет таких только 41%», — добавили авторы исследования.
Оказалось, что молодые соискатели острее воспринимают предвзятость «по всему остальному спектру критериев: “Молодых стараются не брать — мало опыта”, “Маленькие дети часто болеют”, “Столица особенно отличается предвзятым отношением к приезжим”.
Ранее сообщалось о результатах опроса сервиса «Работа.ру». Оказалось, что более половины респондентов (52%) отказывались от предложения о работе после успешного собеседования из-за низкой зарплаты. 43% решили отказаться от предложения о найме из-за дальней дороги. 38% сделали выбор в пользу более привлекательного предложения от другой фирмы.
Опрос проводился в январе 2025 года, в исследовании приняли участие 3,5 тыс. человек из всех регионов России.
При этом главными трендами на рынке труда в 2024 году стали гибридный формат работы, следует из опроса проведенного аналитиками портала «Работа России» (информационная система Роструда) среди более 4 тыс. пользователей. Такой ответ выбрали 31,8% респондентов. В числе основных трендов также называли постоянное повышение квалификации (30,2%) и рост количества самозанятых (18,9%).