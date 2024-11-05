В России стали реже отказываться от детей в роддомах. Подробности

Ранее российские ученые рассказали, как компенсировать демографический спад. Старший научный сотрудник международной лаборатории исследований населения и здоровья НИУ ВШЭ Елена Чурилова заявила, что государство должно поддерживать женщин в их стремлении родить второго, третьего ребенка и детей более высоких очередностей. Вместе с тем у ученых вызывает беспокойство рост среднего возраста матери при рождении первого ребенка. Чурилова отметила, что с возрастом увеличивается доля женщин, которые не могут зачать ребенка, успешно выносить беременность и родить. «Это значит, что слишком сильное откладывание рождения может сказаться на итоговой рождаемости и бездетности», — сказала она.