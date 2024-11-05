В России стали реже отказываться от детей в роддомах. Подробности

Количество отказов от детей в родильных домах России за 12 лет снизилось на 80%. С 2021 года эта цифра уменьшилась еще на 24%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на информацию Минздрава.
По данным ведомства, в 2023 году доля новорожденных, от которых отказались родители, от общего числа родившихся, составила 0,09%. В 2021 году этот показатель составлял 0,11%, а в 2022 году — 0,1%.
При этом Минздрав не назвал абсолютных цифр. «Известия» запросили статистику у всех субъектов России, на момент публикации ответил 21 регион. Из ответивших субъектов чаще всего от детей в 2014 году отказывались в Челябинской области — 174 случая отказа. Уже в 2023 году в роддомах в этом регионе оставили уже на 80% меньше — 35 детей.
В Нижегородской области в 2014 году после родов отказались от 141 ребенка, в 2023 году — от 36, а по данным на октябрь 2024-го — от восьми. По данным департамента здравоохранения Москвы, с 2017 года число отказов в роддомах уменьшилось более чем на 70%. В 2017 году было 100 случаев, за девять месяцев 2024-го — 21.
Меньше всего в 2014 году оставляли детей в роддомах в Белгородской области — тогда было 16 таких случаев (в 2023 году — 11, в 2014 году — два).
Методист Фонда профилактики социального сиротства Дмитрий Григорьев отмечает, что 30−60% случаев отказов от ребенка в роддоме можно предотвратить.
Руководитель проекта «Профилактика отказов от новорожденных» фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Ольга Шихова рассказала, что чаще всего к решению отказаться от ребенка женщину подталкивают финансовые трудности, отсутствие поддержки со стороны близких и наличие психологической травмы. По словам эксперта, чтобы изменить свое решение и оставить ребенка в семье, многим матерям достаточно даже минимальных мер поддержки.
Ранее российские ученые рассказали, как компенсировать демографический спад. Старший научный сотрудник международной лаборатории исследований населения и здоровья НИУ ВШЭ Елена Чурилова заявила, что государство должно поддерживать женщин в их стремлении родить второго, третьего ребенка и детей более высоких очередностей. Вместе с тем у ученых вызывает беспокойство рост среднего возраста матери при рождении первого ребенка. Чурилова отметила, что с возрастом увеличивается доля женщин, которые не могут зачать ребенка, успешно выносить беременность и родить. «Это значит, что слишком сильное откладывание рождения может сказаться на итоговой рождаемости и бездетности», — сказала она.
До этого социологи выявили долю россиян, которые никогда не заведут детей. В 2024 году сторонниками бездетности оказались всего 3,7% женщин и 5,4% мужчин. Среди причин такого решения указываются бесплодие и неудавшиеся отношения. К 45−49 годам матерями не стали 9,83% россиянок, в возрастной категории 35−39 лет бездетными остаются 14% женщин, причем около 5−6% первых родов приходится на женщин старше 35 лет, их доля в последние 20 лет стабильно растет.