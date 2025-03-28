В России стали работать меньше на одну минуту в неделю

Если вы замечали, что все люди, которые работают вокруг, стали старше, это действительно так: статистика подтверждает, что трудоустроенные россияне за год немного постарели.
Статистическая служба отметила, что это рекордный средний возраст трудоустроенных россиян: всего год назад он составлял 42,25 лет, а в 2105 году был всего 40,6 лет.
Второй показатель, который рассчитали в Росстате — средняя продолжительность рабочего времени в неделю. За год она снизилась на одну минуту до 38 часов 12 минут, а до этого много лет только росла.
В ведомстве напомнили, что предыдущее падение продолжительности рабочей недели произошло во время пандемии коронавируса: в 2020 году ее средняя продолжительность сократилась сразу на 1 час 47 минут, и с тех пор постепенно возвращалась к исходному состоянию.
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