В России создают единую платформу для борьбы с мошенниками

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ создает единую платформу для защиты пользователей от злоумышленников в Интернете и телефонных мошенников. В работе новинки будут участвовать правоохранительные органы, Банк России, финансовые организации, операторы связи и ведомства.
С помощью платформы можно будет активно бороться с мошенниками в Сети, в том числе с фишингом. Он представляет собой вид мошенничества, при котором человек получает сообщение о том, что он якобы выиграл приз или предложение скачать какой-то файл.
С помощью платформы можно будет автоматизировать взаимодействие уполномоченных органов и организаций, в том числе мониторинг утечек персональных данных. Кроме того, технология позволит бороться с мошенниками в сети заранее, с помощью превентивных мер, и навязыванием услуг.
Первый этап создания платформы планируют завершить к концу 2026 года.
Айгуль Сабитова