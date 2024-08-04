Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России создают единую платформу для борьбы с мошенниками

Минцифры объединит ведомства для борьбы с мошенниками.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ создает единую платформу для защиты пользователей от злоумышленников в Интернете и телефонных мошенников. В работе новинки будут участвовать правоохранительные органы, Банк России, финансовые организации, операторы связи и ведомства.

С помощью платформы можно будет активно бороться с мошенниками в Сети, в том числе с фишингом. Он представляет собой вид мошенничества, при котором человек получает сообщение о том, что он якобы выиграл приз или предложение скачать какой-то файл.

С помощью платформы можно будет автоматизировать взаимодействие уполномоченных органов и организаций, в том числе мониторинг утечек персональных данных. Кроме того, технология позволит бороться с мошенниками в сети заранее, с помощью превентивных мер, и навязыванием услуг.

Первый этап создания платформы планируют завершить к концу 2026 года.

Айгуль Сабитова