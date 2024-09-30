В России создают цифрового двойника человека

Статья с результатами исследования ученых опубликована в специальном выпуске «Достижения в области биоинформатики и биомедицинской инженерии» журнала Applied Science (Швейцария). Марина Барулина является лауреатом конкурса на лучшую научно-исследовательскую работу за 2023 год в области математических наук за исследования по математическому моделированию различных биообъектов и био-процессов, в том числе с использованием методов искусственного интеллекта. Разработки Барулиной, по данным Минобрнауки РФ, востребованы в сфере медицинского приборостроения и систем навигации.