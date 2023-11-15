В России создано вино, способствующее снижению веса

Для производства уникального вина ученые использовали приготовленный винный материал. Путем ферментации грибом Eurotium cristatum и обогащением сырья биодобавками полученный напиток приобрел дополнительные полезные свойства.

Продукт улучшает состояние поджелудочной железы у людей, склонных к диабетам, активирует жировой обмен, способствует похудению, повышает иммунитет. При этом напиток полностью сохранил вкус, аромат и крепость вина. Создано две рецептуры ароматизированных вин, близких к вермутам.

«Гриб Eurotium cristatum, экстракт которого мы используем, уже показал во многих мировых исследованиях положительное воздействие на организм человека в области оздоровления и омоложения. Он дает хорошую регуляторную композицию, эффективно влияющую на ускорение обмена веществ и усвояемость полезных нутриентов», — рассказала «Газете.Ru» профессор кафедры «Технологии бродильных производств и виноделия» РОСБИОТЕХа Марина Мойсеяк.

Этот гриб влияет на метаболические процессы и помогает правильному усвоению полезных веществ, тем самым ускоряет жиросжигание. Кроме того, повышает иммунитет и оказывает оздоравливающее воздействие на желудок человека.

«Так как мы работаем над повышением качества и питательной ценности различных продуктов, мы заинтересовались такими свойствами этого гриба. Сначала провели исследования на виноградном чае: ферментировали его этим грибом. После этого сделали экстракт и обогатили полученным экстрактом вино. И убедились, что это вино обрело более высокую питательную ценность и жиросжигающие свойства за счет воздействия метаболитов гриба на организм», — заключила Мойсеяк.