В России создан новый квантовый процессор

В ходе контрольного эксперимента он показал точность вычислений свыше 95%. Это первое в стране устройство подобного квантового объема со столь высокой точностью выполнения операций. Разработка все более мощных чипов приближает создание квантового компьютера, возможности которого будут намного превосходить современные электронные вычислительные машины.

— В нашем процессоре 8 кубитов, но по точности двухкубитных операций он превосходит, например, 80-кубитный процессор, ранее представленный компанией Rigetti, занявший второе место в мире по количеству физических кубитов среди сверхпроводниковых процессоров. Увеличение количества кубитов в процессоре не связано напрямую с увеличением его мощности, которая определяется так называемым квантовым объемом. Достижение высокой точности квантовых логических операций отдельными кубитами играет не менее важную роль, чем увеличение их количества в квантовом процессоре, — сказала один из авторов работы кандидат физико-математических наук Наталия Малеева.

Первый российский сверхпроводниковый 8-кубитный процессор разработан специалистами НИТУ МИСИС при участии сотрудников Российского квантового центра и МФТИ. Дальнейшие исследования направлены на увеличение квантового объема процессора. Это включает в себя и увеличение количества кубитов, и повышение точности выполнения операций с ними, а также соединение процессоров квантовыми каналами связи для построения масштабируемых систем.