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В России создан ИИ-помощник студентов по поиску информации о вузах

Санкт-Петербургский федеральный исследовательский центр РАН совместно с Центром исследований и разработки Сбера представили новый ИИ-помощник, который упрощает взаимодействие с университетами в 10 регионах России. Это приложение предназначено для абитуриентов, студентов и преподавателей, позволяет быстро получать информацию о поступлении, учебе и административных вопросах через «единое окно».

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

«Мы стремились создать инструмент, который облегчит процесс взаимодействия с вузами как для студентов, так и для сотрудников. Наша цель — решить проблему длительных и сложных поисков информации», — отметил руководитель лаборатории прикладного искусственного интеллекта СПб ФИЦ РАН Максим Абрамов.

AI-помощник, функционирующий в формате телеграм-бота, ориентируется на сайтах ведущих вузов, таких как СПбГУ, РАНХиГС и другие. В будущем планируется подключение и других учебных заведений, включая МГУ и ИТМО.

Как отмечается, поиск информации на сайтах вузов часто затруднен из-за сложной навигации и большого объема данных. AI-помощник решает эту проблему, предоставляя пользователям ответы на вопросы о поступлении, учебном процессе и внеучебных мероприятиях через чат.

Кроме того, «AI-помощник для вузов» доступен для компаний через облачный API, что, по мнению разработчиков, будет способствовать развитию образовательной экосистемы и даст возможность студентам участвовать в реальных разработках. Каждый желающий может адаптировать помощника под свой университет или инициировать подключение своего вуза к проекту.

Ранее опрошенные россияне рассказали, что постоянно сталкиваются с искусственным интеллектом, в том числе многие увлечены устройствами умного дома.