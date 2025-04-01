В России создан ИИ-помощник студентов по поиску информации о вузах

Как отмечается, поиск информации на сайтах вузов часто затруднен из-за сложной навигации и большого объема данных. AI-помощник решает эту проблему, предоставляя пользователям ответы на вопросы о поступлении, учебном процессе и внеучебных мероприятиях через чат.
Кроме того, «AI-помощник для вузов» доступен для компаний через облачный API, что, по мнению разработчиков, будет способствовать развитию образовательной экосистемы и даст возможность студентам участвовать в реальных разработках. Каждый желающий может адаптировать помощника под свой университет или инициировать подключение своего вуза к проекту.
Ранее опрошенные россияне рассказали, что постоянно сталкиваются с искусственным интеллектом, в том числе многие увлечены устройствами умного дома.