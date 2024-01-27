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15:36 (мск), источник: РБК Life

В России создали VR-программы для снижения тревожности у студентов

Эксперты Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) создали программы с элементами виртуальной реальности (VR). Тесты подтвердили, что они способны снизить тревожность и проявления депрессии у молодых пользователей. Эффект достигается благодаря видеоряду, музыке и тексту о способах коррекции эмоционального состояния, который озвучил цифровой аватар. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

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Источник: РИА "Новости"

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Тестирование проводили сотрудники кафедры общей психологии Института экспериментальной психологии МГППУ под руководством профессора Владимира Селиванова. В эксперименте участвовали 107 студентов российских вузов. Они использовали одну из двух VR-программ.

«Результаты эксперимента выявили значимые различия в показателях по уровню тревожности до и после процедуры как у респондентов с изначально низким уровнем тревожности, так и у испытуемых, характеризующихся при первом срезе средней степенью выраженности этого признака. Эти результаты свидетельствуют о потенциальной эффективности виртуальной реальности в работе с различными видами психических расстройств», — говорится в публикации.

Кроме того, специалисты изучили влияние VR-программы на респондентов с выраженной депрессией. Количество испытуемых — 43 человека. Выяснилось, что взаимодействие с аватаром повысило у участников исследования скорость анализа информации и внимательность, а также улучшило качество визуального обучения и функции рабочей памяти. Симптомы депрессии уменьшились уже через десять минут работы с аватаром.

«При использовании VR-технологий также может повыситься осведомленность респондента о симптомах, контроле депрессивных состояний и профилактике вследствие создания захватывающего опыта в среде без осуждения», — добавляет Владимир Селиванов, заведующий кафедрой общей психологии Института экспериментальной психологии МГППУ.

Ранее сообщалось о методе снижения тревоги у подростков, который придумали в Новосибирском государственном педагогическом университете (НГПУ). Исследование проходило в Сибирской академии самбо. Респонденты — подростки 12−13 лет с 1-м юношеским и 3-м спортивным разрядами. Они освоили приемы психорегуляции — «позитивного воздействия с помощью слов, мысленных образов, представлений и воображения». Сначала у восьми из 12 ребят был высокий уровень личностной тревожности, у шести спортсменов зафиксировали высокие результаты по ситуативной тревожности. Благодаря обучению психорегуляции уровень тревожности снизился.

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