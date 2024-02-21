В России создали умный материал для ортодонтической стоматологии

При разработке этого материала ученые всесторонне изучили то, как на его свойства влияет нагрев и другие типы воздействий, длительное хранение, а также соотношение числа мягких и жестких блоков из биоразлагаемого полимера PBAT, из которого состоит созданный ими умный материал. Эти опыты показали, что механические свойства данного материала можно очень гибко менять путем внесения изменений в кристаллическую структуру мягких блоков при нагревании.