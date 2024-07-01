В России создали «Умный дом бабочек»

В центре бабочки представлены не только в качестве классических экспонатов, то есть в рамках и витринах, но и в живой форме. Немаловажно и то, что их оцифровывают с помощью ИИ, делая модели 2D и 3D. Затем такие «экземпляры» начинают «оживать» в новом пространстве. «При помощи VR-очков сейчас можно познакомиться с более чем 500 бабочками», — говорится в сообщении.