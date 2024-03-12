В России создали точное математическое описание для квантовой батареи

Взаимодействия между частицами света и атомами позволяют запасать энергию и извлекать ее контролируемым образом, пользуясь некоторыми особенностями в поведении этих квантовых объектов. В прошлом, как отмечают Сеидов и Мухин, свойства и поведение таких квантовых аккумуляторов описывались лишь при помощи методов численного моделирования, что не позволяло полностью раскрыть то, как взаимодействуют друг с другом частицы света, резонаторы и квантовые объекты.