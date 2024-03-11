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В России создали технологию производства питательных личинок мух

Ученые Университета ИТМО создали технологию выращивания особо богатых протеином личинок мухи черной львинки. Их планируют использовать как корм для сельскохозяйственных животных, птиц и рыб.

За три года исследований специалисты разработали требования к составу рецептур для питания насекомых, а также систему оценки и контроля свойств биомассы на каждом этапе выращивания. Как рассказали ученые, даже такие нюансы, как размер компонентов субстрата, их рыхлость, соотношение белков, жиров и углеводов оказываю влияние на свойства продукта.

«Мы предлагали личинкам разные субстраты, а потом наблюдали за их поведением и биомассой. Выяснилось, что наибольшая концентрация протеина и липидов достигается на стадии ранней предкуколки, именно тогда личинок выгоднее всего перерабатывать», — объяснили специалисты.

Также оказалось, что состав субстрата влияет на содержание протеинов и липидов в биомассе, и этот параметр можно корректировать, чтобы получить продукт с нужными компонентами. Обычно в личинках содержится порядка 35−40% протеина. Чтобы повысить это значение до 60%, нужно кормить их хлебными отходами, например, сухарями, и пшеничными отрубями, рассказала магистрант факультета экотехнологий ИТМО Анастасия Горбулина.

В ноябре 2023 года Минпромторг признал личинки мух сельскохозяйственной продукцией и теперь их можно официально производить в России.