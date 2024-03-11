В России создали технологию производства питательных личинок мух

Также оказалось, что состав субстрата влияет на содержание протеинов и липидов в биомассе, и этот параметр можно корректировать, чтобы получить продукт с нужными компонентами. Обычно в личинках содержится порядка 35−40% протеина. Чтобы повысить это значение до 60%, нужно кормить их хлебными отходами, например, сухарями, и пшеничными отрубями, рассказала магистрант факультета экотехнологий ИТМО Анастасия Горбулина.