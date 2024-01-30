В России создали спектрометр для передовых исследований в биологии

Вебер пояснил, что спектроскопическое оборудование такого уровня начало появляться за рубежом совсем недавно и было недоступно для российских ученых. Разработанные в России спектрометры не уступают западным аналогам по характеристикам, и созданы с участием предприятий российского сектора экономики. Проведение передовых фундаментальных исследований в разных областях науки является необходимым фактором в обеспечение технологического суверенитета страны.