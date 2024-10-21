В России создали «распределяющую шляпу» с нейроинтерфейсом для выбора вуза

Отчет «Брейни» может показать, например, что ребенок испытывает стресс и усталость при решении задач из ИТ-сферы, или, наоборот, что его мозг максимально продуктивен и легко справляется с заданиями. В итоге «Брейни» рекомендует школьнику три профессиональных направления и предлагает примеры профессий, которые ему стоит рассмотреть.