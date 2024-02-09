В России создали повышающий качество урожая гидрогель

«При разработке субстратов для выращивания растений важно, чтобы они не оказывали на растение негативного влияния, обладали пористой структурой и способностью удерживать воду. Полученный нами гель в условиях эксперимента проявляет все эти свойства. Он абсорбирует воду, при этом не растекается и сохраняет форму», — рассказала младший научный сотрудник ИВС РАН Светлана Лаишевкина.