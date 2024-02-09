В России создали повышающий качество урожая гидрогель

Ученые предложили использовать для этого материал, обладающий высокой способностью впитывать воду и минеральные вещества, необходимые для роста сельскохозяйственных культур.
«При разработке субстратов для выращивания растений важно, чтобы они не оказывали на растение негативного влияния, обладали пористой структурой и способностью удерживать воду. Полученный нами гель в условиях эксперимента проявляет все эти свойства. Он абсорбирует воду, при этом не растекается и сохраняет форму», — рассказала младший научный сотрудник ИВС РАН Светлана Лаишевкина.
Как она пояснила, по сути, гидрогель — это трехмерная сетка, в которой полимерные цепи соединены химическими или физическими сшивками. Контролируя их плотность, можно управлять количеством воды, которое абсорбирует вещество: чем больше их плотность, тем меньше степень набухания геля.
Эксперименты показали, что нахождение в такой среде хорошо отражается на росте сельхозкультур. Опыты на семенах салата продемонстрировали увеличение сырой массы проростков по сравнению с контрольными образцами, полученными без использования геля.