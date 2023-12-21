В России создали новое средство для лечения пародонтита

Согласно официальной статистике ВОЗ, заболеваниями полости рта страдает не менее 45% населения планеты, при этом патологии пародонта наиболее подвержены жители Европейского региона.

Часто болезни полости рта вызваны воспалительными процессами. Самым распространенным недугом является кариес, а после него — пародонтит, рассказали специалисты Саратовского государственного медицинского университета имени В. И. Разумовского (СГМУ). Болезнь представляет собой поражение нескольких компонентов опорного аппарата зубов, в том числе костных альвеол и десен. Специалисты отметили, что отсутствие лечения у пациентов с пародонтитом приводит к выпадению зубов.

Ученые испытали на экспериментальных животных средство, которое снижает активность воспалительного процесса и ускоряет восстановление пораженных участков. В формулу геля вошли наночастицы серебра и таниновая кислота — компонент, присутствующий во многих ягодах, орехах и специях, но в основном поступающий в организм человека из чая, вин и кофе.

«Загрузка таниновой кислоты в микрокапсулы позволяет увеличить эффективность геля не только в снижении местных воспалительных явлений в парадонте, но и в коррекции системных нарушений функций эндотелия. После применения геля в кровотоке экспериментальных животных наблюдалось понижение концентрации веществ-маркеров поражения сосудов», — рассказал соавтор исследования, заведующий Центральной научно-исследовательской лабораторией СГМУ Алексей Иванов.

По его словам, результаты данного исследования открывают новые перспективы модернизации пародонтологического лечения с использованием терапевтических эффектов танинов.