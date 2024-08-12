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В России создали метод лечения пузырчатки с помощью донорского иммунитета

Медики Сеченовского университета предложили новый способ борьбы с пузырчаткой (опасное для жизни заболевание, при котором на коже или слизистых оболочках образуются пузыри). Больному делают инъекцию иммуноглобулина — раствора белковой фракции, который получают из плазмы крови здоровых людей. Кроме этого, делают плазмаферез, то есть очищают плазму, узнали «Известия».

Источник: РИА "Новости"

В ходе этой процедуры кровь разделяют на компоненты — кровяные клетки и плазму. Клетки немедленно вводят обратно в организм, а плазму специальным образом фильтруют.

«По сути кровь забирают, очищают и возвращают обратно в кровоток», — сказала директор Клиники кожных и венерических болезней имени В. А. Рахманова Клинического центра наук о здоровье Сеченовского университета Ольга Олисова.

Созданная в Сеченовском университете технология помогает добиться длительной ремиссии заболевания кожи и освободить больных от побочных эффектов, которые вызывает традиционное лечение, пояснили медики.