В России создали метод лечения пузырчатки с помощью донорского иммунитета

В ходе этой процедуры кровь разделяют на компоненты — кровяные клетки и плазму. Клетки немедленно вводят обратно в организм, а плазму специальным образом фильтруют.
«По сути кровь забирают, очищают и возвращают обратно в кровоток», — сказала директор Клиники кожных и венерических болезней имени В. А. Рахманова Клинического центра наук о здоровье Сеченовского университета Ольга Олисова.
Созданная в Сеченовском университете технология помогает добиться длительной ремиссии заболевания кожи и освободить больных от побочных эффектов, которые вызывает традиционное лечение, пояснили медики.