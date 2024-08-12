В России создали метод лечения пузырчатки с помощью донорского иммунитета

Медики Сеченовского университета предложили новый способ борьбы с пузырчаткой (опасное для жизни заболевание, при котором на коже или слизистых оболочках образуются пузыри). Больному делают инъекцию иммуноглобулина — раствора белковой фракции, который получают из плазмы крови здоровых людей. Кроме этого, делают плазмаферез, то есть очищают плазму, узнали «Известия».