В России создали дрон для работы в условиях Арктики

«Применяя водородные топливные элементы, можно получить большую автономность по сравнению с БПЛА с обычными аккумуляторами. Также дополнительным плюсом применения водородных топливных элементов является их работоспособность при отрицательных температурах, в которых разрядка аккумулятором происходит практически в пять раз быстрее. Ну и не менее важной деталью является тот факт, что применение водородного топлива не влечет за собой вредных выбросов в атмосферу», — рассказал «Известиям» ведущий инженер Центра компетенций НТИ МГТУ им. Баумана Вадим Истомин.