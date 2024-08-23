В России создали дрон для работы в условиях Арктики

«Изначально запрос был такой — нужно построить станцию в Арктике и к ней создать инфраструктуру. Поэтому мы решили создать дрон на водороде. Элемент был выбран, так как низкая температура влияет на него только с положительной стороны», — объяснил он.
По словам разработчика, дизель в качестве топлива генераторов для Арктики не подойдет, так как при холоде он начинает застывать и его необходимо постоянно обогревать. Эксперты сошлись во мнении, что водород — это перспективный вид топлива.
«Применяя водородные топливные элементы, можно получить большую автономность по сравнению с БПЛА с обычными аккумуляторами. Также дополнительным плюсом применения водородных топливных элементов является их работоспособность при отрицательных температурах, в которых разрядка аккумулятором происходит практически в пять раз быстрее. Ну и не менее важной деталью является тот факт, что применение водородного топлива не влечет за собой вредных выбросов в атмосферу», — рассказал «Известиям» ведущий инженер Центра компетенций НТИ МГТУ им. Баумана Вадим Истомин.
Кроме того, охрана трубопроводов сейчас одна из приоритетных задач, рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин.
«У нас большая страна и большие пространства, которые малонаселены и где нет камер. А там также проложены важные дороги и трубопроводы, которые потенциально могут подвергаться диверсиям», — объяснил он.
Дрон также можно использовать в зоне боевых действий, для него создана заправка контейнерного типа. Станция позволяет заправить топливный баллон водородом давлением до 350 бар менее чем за пять минут.