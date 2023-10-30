В России создали безопасные методы обогащения растений селеном и йодом

Дефицит, избыток или дисбаланс микроэлементов в продуктах питания и объектах окружающей среды вызывает целый ряд нарушений здоровья человека и животных, отмечают исследователи Тюменского государственного университета (ТюмГУ). Особенно это актуально для территорий, где из-за антропогенного воздействия или естественных природных причин существует недостаток или дисбаланс химических элементов в системе «почва — растение — животное — человек».

Одними из наиболее распространенных являются йододефицитные и селенодефицитные состояния, и перед учеными стоит важная задача — разработать меры, чтобы исправить недостаток селена и йода в пищевых цепях.

Перспективным считается агрохимический метод — обогащение растений, составляющих кормовую базу животных и человека, с помощью удобрений, содержащих селен и йод. Такой метод позволяет не только перевести эти микроэлементы в безопасную и доступную для животных и человека органическую форму, но и улучшить урожайность и качество растений.

В то же время несбалансированное, избыточное поступление селена и йода в растения может сделать растения экологически небезопасными. Поэтому необходимы исследования по прогнозу и нормированию содержания микроэлементов в почве и растениях.

Чтобы оценить, насколько обогащение сельскохозяйственной продукции селеном и йодом эффективно и безопасно для человека и животных, ученые ТюмГУ изучили действие химических элементов в системе «почва — растение — животное». Для этого они много лет проводили опыты на некоторых кормовых, зерновых, бобовых и овощных культурах.

Исследования проводились в условиях подтаежной и лесостепной зон Западной Сибири (Омская, Тюменская области). Участники научной группы из Национального центра общественного здоровья Монголии провели аналогичные исследования с зерновыми и овощными культурами в условиях севера Монголии.

«Аналогичные исследования по обогащению сельскохозяйственных культур проводятся и другими научными коллективами. Здесь очень важен региональный аспект исследований, поскольку климатические, почвенные и другие условия территории определяют эффективность применения удобрений», — рассказала заведующая кафедрой геоэкологии и природопользования ТюмГУ Анна Синдирева.

По ее словам, впервые в условиях Западной Сибири ученые оценили с агрономической и с санитарно-гигиенической точки зрения эффективность применения селен- и йодсодержащих удобрений для различных видов сельскохозяйственных культур. Они установили потребность растений в микроэлементах, особенности воздействия селена и йода на химический состав почвы и растений. Это позволило найти наиболее эффективные приемы и дозы внесения микроэлементов.

«Необходимо отметить, что только полевыми исследованиями с растениями мы не ограничиваемся. Полученная обогащенная продукция поступает в рацион лабораторных животных — крыс, кроликов. Затем мы оцениваем изменения в органах животных при кормлении растениями, обогащенными йодом и селеном», — отметила Синдирева.

Результаты исследования внедрены и используются в производственной деятельности агрохимических служб регионов, центров мониторинга состояния окружающей среды, природоохранных органах, хозяйствах области, а также в учебном процессе ТюмГУ.

Ученые планируют разработать научно обоснованные рекомендации по коррекции микроэлементного статуса отдельных территорий России и Монголии.