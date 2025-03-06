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В России создается госрейтинг вузов и колледжей по зарплатам выпускников

Первый общенациональный рейтинг вузов и колледжей, который будет оценивать их по зарплатам выпускников, запускается в России. Проект постановления подготовил Минтруд, и он уже подтвержден в ведомстве.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Рейтинг будет основываться на медианной зарплате и уровне трудоустройства выпускников на второй год после окончания обучения. Это позволит оценить реальную эффективность образовательных учреждений для экономики страны. Первый рейтинг будет опубликован до 15 июня 2025 года, а затем — ежегодно до 1 апреля, передают Известия.

«Это не опросы выпускников, не публикация чьего-то мнения, а объективные и честные данные, полученные из различных ведомств, обо всех выпускниках сразу. О том, где они учились, по каким специальностям, когда получили диплом, какой доход получали после завершения обучения, в каких организациях работали. Совершенно уникальная база данных, которая стала возможной благодаря высокому уровню цифровизации российских ведомств и обмену информацией между ними», — отметила директор Института исследований «Яков и Партнеры» Елена Кузнецова.

Инициатива по созданию рейтинга была предложена президентом на ПМЭФ в 2023 году и является частью нацпроекта «Кадры». Рейтинг будет учитывать только тех выпускников, которые не продолжают обучение, не являются инвалидами I группы, не ухаживают за детьми и не уехали за границу. Это позволит более точно оценить вовлеченность учебных заведений в рынок труда.

Рейтинг будет формироваться Федеральной службой по труду и занятости (Роструд) и охватит около 5 тысяч вузов и колледжей. Данные о выпускниках будут поступать от Рособрнадзора и Социального фонда, включая информацию о трудоустройстве и зарплатах.

Как отмечается, инициатива даст возможность абитуриентам и их родителям лучше ориентироваться в выборе учебного заведения и специальности, а работодателям — оценить успешность выпускников.

Ранее сообщалось, что отечественные вузы активно готовят специалистов по искусственному интеллекту.