В России создается госрейтинг вузов и колледжей по зарплатам выпускников

Инициатива по созданию рейтинга была предложена президентом на ПМЭФ в 2023 году и является частью нацпроекта «Кадры». Рейтинг будет учитывать только тех выпускников, которые не продолжают обучение, не являются инвалидами I группы, не ухаживают за детьми и не уехали за границу. Это позволит более точно оценить вовлеченность учебных заведений в рынок труда.