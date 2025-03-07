В России создадут первый затапливаемый парк

Первоначально открытие парка планировалось на 2023 год, затем сроки переносили на 2024 и 2025 годы. Концепция парка предполагает, что река не будет искусственно ограничиваться в период разлива талых вод. Зонирование парка разработано с учетом ежегодных колебаний уровня воды, а в затапливаемой зоне не планируется установка каких-либо объектов.
«Благоустройство парка “Каменка” возобновят в июле, когда просохнет почва. Сейчас общественная территория готова на 70%», — сообщили в мэрии.
В пресс-службе добавили, что в парке уже проложены дорожки, установлены лавочки, завершен визит-центр и смонтированы опоры освещения. В настоящее время специалисты оценивают объем оставшихся работ, необходимых для завершения благоустройства. После внесения изменений в проектную документацию будет объявлен конкурс на поиск нового исполнителя, который сможет качественно и в срок завершить работы.
Мэрия подчеркнула, что проект парка отличается экологичным подходом к облагораживанию территории. Если раньше при благоустройстве реки её ограничивали, что могло негативно сказаться на экосистеме, то данный проект, реализуемый по инициативе местных жителей, позволит создать комфортное место для отдыха, не нарушая естественные природные процессы.
Река Каменка, в начале XX века являвшаяся важной водной артерией Новосибирска, сейчас окружена жилыми домами и дорогами. Открытый участок реки можно увидеть только в Дзержинском районе, где проживает более 170 тысяч человек. В 2018 году озелененный участок в пойме реки Каменки был включен в программу «Формирование комфортной городской среды» как общественное пространство Дзержинского района.
Ранее в Москве отремонтировали фонтан «Витали», который является одним из старейших, он расположен на Театральной площади и изначально был предназначен для доставки воды населению. Со временем он утратил эту функцию и остался декоративным украшением города. Ремонт провели после окончания сезона фонтанов, теперь сооружение полностью готово к работе в новом году.