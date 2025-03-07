В России создадут первый затапливаемый парк

Ранее в Москве отремонтировали фонтан «Витали», который является одним из старейших, он расположен на Театральной площади и изначально был предназначен для доставки воды населению. Со временем он утратил эту функцию и остался декоративным украшением города. Ремонт провели после окончания сезона фонтанов, теперь сооружение полностью готово к работе в новом году.