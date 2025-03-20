В России создадут медиавселенную для детей

По данным исследовательской компании Mediascope, «Смешарики» и «Фиксики» входят в число самых популярных мультфильмов по времени просмотра в российских онлайн-кинотеатрах. Генеральный директор «МТС медиа» Софья Митрофанова отметила, что интерес к семейному и детскому контенту в России продолжает расти, и холдинг стремится укрепить свои позиции в этом сегменте.