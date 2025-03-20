В России создадут медиавселенную для детей

Сотрудничество будет охватывать создание разнообразного аудиовизуального контента, а также продюсирование тематических офлайн-мероприятий для семей. Первым совместным проектом станет создание уникальной вселенной Деда Мороза. Она будет включать анимационные фильмы, цифровые и аудиокниги, интерактивные игры, а также семейные офлайн-мероприятия. В будущем планируется расширение проекта до тематических парков, рассказали Известия.
Это не первое сотрудничество между «МТС медиа» и «Рики». С 2024 года «МТС медиа» обладает эксклюзивными правами на использование героев мультфильма «Фиксики» на своих платформах. Персонажи уже интегрированы в детские сервисы и другие продукты экосистемы МТС.
По данным исследовательской компании Mediascope, «Смешарики» и «Фиксики» входят в число самых популярных мультфильмов по времени просмотра в российских онлайн-кинотеатрах. Генеральный директор «МТС медиа» Софья Митрофанова отметила, что интерес к семейному и детскому контенту в России продолжает расти, и холдинг стремится укрепить свои позиции в этом сегменте.
Ранее сообщалось, что Минпросвещения готовит список фильмов, мультфильмов и книг для семейного досуга. В ближайшее время письмо с рекомендациями по художественным картинам будет направлено в регионы.