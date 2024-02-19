В России создадут инновационный биореактор для выращивания органов

В Сеченовском университете в рамках программы «Орган на заказ» создадут инновационный биореактор. Подробностями с «Известиями» поделился научный руководитель Научно-технологического парка биомедицины Сеченовского университета Минздрава России профессор Петр Тимашев.
По словам эксперта, биореактор представляет собой многофункциональное устройство. Механизм можно будет приспособить под определенные задачи биоинженерии.
«Если мы выращиваем сосуды, нужно добиться протекания жидкости с определенной скоростью, чтобы этот сосуд был все время под необходимым механическим воздействием. Если мы выращиваем нейроны, нервную ткань, им понадобится электрическое воздействие. Для каждого отдельного случая нужна своя комбинация факторов, которую обычный биореактор просто неспособен обеспечить. Поэтому сначала нам нужно организовать такую систему, которая с помощью механических, электрических и других воздействий формировала бы необходимую для роста конкретной ткани среду», — уточнил Петр Тимашев.
Биореактор можно будет применять для тестирования медикаментов и выращивания биоэквивалентов.
Создавать органы по заказу эксперты начнут с пародонтального комплекса. Ученые надеются, что проект можно вывести на уровень клинической практики к 2027 году.
Ранее эксперты из Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН (ИЦиГ СО РАН) создали в лаборатории «мини-мозги» — церебральные 3D-органоиды. Эти ткани по «строению близки к отдельным частям настоящих органов». Благодаря им ученые хотят изучить генетическую мутацию, которая может быть связана с развитием умственной отсталости.