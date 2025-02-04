В России создадут центр для создания инновационных лекарств от онкоболезней

Ранее из резервного фонда правительства было выделено около 600 миллионов рублей на закупку оборудования для создания производства инновационных лекарств на основе мРНК. Президент России поручил правительству обеспечить развитие этих технологий, включая финансирование исследований в этой области, по итогам пленарного заседания Форума будущих технологий и встречи с учеными, которые прошли 14 февраля 2024 года.