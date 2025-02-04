В России создадут центр для создания инновационных лекарств от онкоболезней

Центр будет работать в формате консорциума, не создавая отдельного юридического лица. В его состав войдут 17 научных организаций, среди которых такие известные учреждения, как Национальный медицинский исследовательский центр радиологии, Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н. Н. Блохина, Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова, а также другие ведущие исследовательские центры, сообщает пресс-служба кабмина.
Головной организацией нового центра станет Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Основная задача центра — комплексное развитие разработки и производства инновационных препаратов на основе мРНК-технологий, которые помогут в лечении и профилактике различных заболеваний, включая тяжелые.
Ранее из резервного фонда правительства было выделено около 600 миллионов рублей на закупку оборудования для создания производства инновационных лекарств на основе мРНК. Президент России поручил правительству обеспечить развитие этих технологий, включая финансирование исследований в этой области, по итогам пленарного заседания Форума будущих технологий и встречи с учеными, которые прошли 14 февраля 2024 года.
Создание центра мРНК-технологий — важный шаг в развитии медицинской науки в России, который может привести к созданию новых эффективных методов лечения и улучшению качества жизни пациентов.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что российские онкологи начали постепенно использовать трансплантацию органов как новый перспективный метод лечения онкозаболеваний.