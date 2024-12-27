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В России состоялась презентация платформы «Среда для жизни»

В России состоялся запуск платформы «Среда для жизни», которая станет ключевым инструментом для специалистов в области городского развития. Новый портал поможет в обмене опытом и отслеживании современных тенденций в урбанистике.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Минстрой России

Заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик рассказал, что проект «Инфраструктура для жизни» ориентирован на человека и направлен на улучшение качества городской среды с помощью цифровых решений. «Использование широкого перечня цифровых инструментов улучшает комфорт и качество жизни людей, способствует повышению безопасности городской среды и позволяет экспертам обмениваться лучшими практиками», — цитирует замминистра пресс-служба.

Платформа «Среда для жизни» продолжает традиции всероссийского форума о жилье и урбанистике, который проводился с 2016 года. Теперь этот форум переходит в цифровое пространство, предлагая экспертам и профессионалам в области градостроительства актуальные ресурсы для работы. Портал будет постоянно обновляться, предоставляя информацию об архитектурных трендах и образовательных проектах.

В рамках презентации также была представлена книга «Горсреда», в которой собраны лучшие практики мастер-планирования. Эксперты обсудили, как будет развиваться мастер-планирование в России в следующем году, а также какие решения потребуются от государственных и частных секторов для успешной реализации проектов.

Как отмечается, в текущем году уже разработано 12 мастер-планов в 9 регионах страны, и некоторые из них находятся в процессе реализации. По мнению создателей платформы, постоянно дополняемая база портала «поможет разобраться в архитектурных трендах и станет эффективным инструментом для профессионалов и заинтересованных граждан».

Ранее эксперты сравнили мегаполисы 2020-х годов с пончиком и швейцарским сыром.