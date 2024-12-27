В России состоялась презентация платформы «Среда для жизни»

Платформа «Среда для жизни» продолжает традиции всероссийского форума о жилье и урбанистике, который проводился с 2016 года. Теперь этот форум переходит в цифровое пространство, предлагая экспертам и профессионалам в области градостроительства актуальные ресурсы для работы. Портал будет постоянно обновляться, предоставляя информацию об архитектурных трендах и образовательных проектах.