В России сократились продажи самогонных аппаратов

«Производство алкоголя для личных нужд в СССР было запрещено. В связи с демократическими преобразованиями, которые произошли в стране, продажу самогонных аппаратов разрешили, как и гнать самогон. Но не обратили внимания на то, что во всех странах без исключения существуют регуляторные нормы, которые определяют это производство. В разных странах ситуация выглядит по-разному в зависимости от законодательства, но так или иначе в них регулируют рынок самогоноварения, в том числе и для личных нужд», — говорит Косарев. Он подчеркивает, что продажа самогонных аппаратов физическим лицам в большинстве стран либо запрещена, либо требует получения лицензий и сертификатов.