В России сократились продажи самогонных аппаратов

Продажи самогонных аппаратов на Wildberries в 2024 году снизились на 5% по сравнению с 2023 годом, при этом количество артикулов сократилось на 7%. Годом ранее продажи по сравнению с 2022-м, наоборот, выросли — на 58%. Об этом «РБК Вино» сообщили в пресс-службе интернет-ретейлера.
По данным Wildberries, на площадке продается оборудование мощностью до 100 л.
Спрос на эту категорию товаров существенно снизился по сравнению с пиковым 2015-м, на который пришлись развитие традиционных напитков типа «полугар» и повышенный интерес потребителей, говорит Эмиль Самедов, коммерческий директор фабрики «Доктор Губер», производящей самогонные аппараты. В 2024 году в сравнении с прошлым годом спрос на оборудование упал вдвое, отмечает коммерческий директор фабрики.
Как прокомментировал президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев, самый высокий спрос на самогонные аппараты пришелся на пандемийное и постпандемийное время: «В пандемии было время свободное. Все попробовали. Интересно же, что получится».
За последние несколько лет рынок самогонных аппаратов для домашнего пользования сместился на маркетплейсы и сегмент онлайн-продаж, отмечает Самедов.
Аппараты большой мощности (от 2 тыс. л / 200 декалитров) не причисляют к самогонному оборудованию, говорит Самедов, его нельзя приобрести на маркетплейсе. «Это уже полноценное промышленное оборудование, которое мы поставляем на отечественные ЛВЗ и спирт-заводы. Такие установки не запустить в быту — потребуется около 200 кВт энергии, это уже промышленные масштабы», — уточняет эксперт.
По его словам, таких агрегатов на фабрике стали делать больше. Основной их покупатель — малый и средний бизнес в странах СНГ (где вход в отрасль легального производства алкоголя гораздо проще, чем в России), ликеро-водочные заводы и спиртзаводы.
В интернете, по данным «Вордстат», число запросов по покупке самогонных аппаратов с ноября 2023 по ноябрь 2024 года сократилось с 87,1 тыс. до 66,8 тыс., или на 23%. При этом за последние шесть лет максимальное количество запросов пришлось на декабрь 2019 года — 137 тыс.
«Вордстат» — это программное обеспечение для анализа контента и текстового майнинга, разработанное компанией Provalis Research. Программа была выпущена в 1998 году. Она используется для бизнес-анализа, анализа настроений, извлечения тем из данных социальных медиа и анализа открытых вопросов. Программа включает инструменты для обработки и анализа данных с использованием языков программирования.
Как в России и мире регламентируют продажу самогонных аппаратов
Как прокомментировали «РБК Вино» в Росалкогольтабакконтроле, в России предусмотрена государственная регистрация основного технологического оборудования для производства этилового спирта с производственной мощностью более 200 декалитров (п. 1 ст. 14.1 Федерального закона № 171«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»).
Единого подхода к регулированию продажи самогонного оборудования нет. Если многие страны требуют его лицензировать, то по вопросу продажи частным лицам ситуация различается (см. инфографику).
Отдельного государственного стандарта на самогонные аппараты и даже их сертификации сейчас в России не существует. При этом, согласно федеральному законодательству, самогон можно производить только для личных нужд, продавать самогон (и другие крепкие напитки) могут только юридические лица с лицензией на производство алкоголя.
На это обратили внимание в российском Минздраве. Внештатный психиатр Минздрава Светлана Шпорт считает, что необходимо регулировать продажи самогонных аппаратов большой мощности, поскольку большое количество продукта может спровоцировать самогонщиков на его продажу. Ее идея в итоге была принята в плане мероприятий по реализации концепции сокращения потребления алкоголя в России.
Согласно распоряжению правительства от 7 декабря, до 20 ноября 2025 года Росалкогольтабакконтроль, Минпромторг, Минфин, Минздрав и Роспотребнадзор должны разработать предложения, которые помогут отрегулировать оборот самогонных аппаратов. Речь идет об ограничении розничной продажи самогонных аппаратов в зависимости от их производительности. Кроме того, рассматриваются запрет на дистанционную торговлю самогонными аппаратами и ограничения на рекламу и продвижение данных устройств. Эти меры, как указывает ведомство, помогут защитить здоровье населения и снизить риски, связанные с алкоголизмом.
По словам президента Союза производителей алкогольной продукции Игоря Косарева, сейчас инициатива требует проработки и введения сертификации и регистрации самогонных аппаратов. Запрет продажи каких-то определенных самогонных аппаратов будет неэффективен, считает Косарев. По его словам, самогонный аппарат любой мощности при желании можно собрать самостоятельно, такое оборудование легко масштабируется из нескольких аппаратов.
«Производство алкоголя для личных нужд в СССР было запрещено. В связи с демократическими преобразованиями, которые произошли в стране, продажу самогонных аппаратов разрешили, как и гнать самогон. Но не обратили внимания на то, что во всех странах без исключения существуют регуляторные нормы, которые определяют это производство. В разных странах ситуация выглядит по-разному в зависимости от законодательства, но так или иначе в них регулируют рынок самогоноварения, в том числе и для личных нужд», — говорит Косарев. Он подчеркивает, что продажа самогонных аппаратов физическим лицам в большинстве стран либо запрещена, либо требует получения лицензий и сертификатов.
В России же нет ни сертификации, ни регулирования в отношении производства и продажи самогонных аппаратов, говорит Косарев, отмечая, что самогонные аппараты, в отличие от алкоголя, можно продавать даже детям.