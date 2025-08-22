В России собрались ввести новый запрет для продажи сигарет

Комиссия отметила, что в законе следует предусмотреть исключения для единственных торговых точек в населенном пункте. При этом новые ограничения, если документ будет принят с поправками, вступят в силу с 1 марта 2026 года. Изначально в правительстве были разногласия по инициативе, однако к концу лета их удалось урегулировать.