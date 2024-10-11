В России снизилось потребление сахара среди школьников

Как сообщает агентство, руководитель Роспотребнадзора Ирина Брагина сообщила, что потребление сахара среди школьников снизилось на 5,7% за последние 3 года. Если в 2021 году из 100 респондентов 21,3% добавляли более двух ложек сахара в чашку с горячим напитком, то в 2024 году их доля снизилась до 15,6%.