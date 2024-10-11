В России снизилось потребление сахара среди школьников

Как сообщает агентство, руководитель Роспотребнадзора Ирина Брагина сообщила, что потребление сахара среди школьников снизилось на 5,7% за последние 3 года. Если в 2021 году из 100 респондентов 21,3% добавляли более двух ложек сахара в чашку с горячим напитком, то в 2024 году их доля снизилась до 15,6%.
По словам Ирины Брагиной, дети также стали выбирать больше полезных блюд, фиксируется снижение распространенности ожирения среди учеников начальной школы, а еще уменьшается общая заболеваемость болезнями пищеварения среди детей и первичная заболеваемость детей и подростков болезнями щитовидной железы.
По результатам другого исследования, проведенного сервисом доставки еды к поездам и заказа в самолеты «ЕдуЕм», во время осенних школьных каникул для школьников чаще всего заказывали суп-лапшу и пюре с куриной котлетой для обедов в поезде и самолете.