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В России снизилось потребление сахара среди школьников

Дети школьного возраста стали есть меньше сахара. Как сообщает ТАСС, об этом говорят итоги мониторинга фактического питания в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография».

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает агентство, руководитель Роспотребнадзора Ирина Брагина сообщила, что потребление сахара среди школьников снизилось на 5,7% за последние 3 года. Если в 2021 году из 100 респондентов 21,3% добавляли более двух ложек сахара в чашку с горячим напитком, то в 2024 году их доля снизилась до 15,6%.

По словам Ирины Брагиной, дети также стали выбирать больше полезных блюд, фиксируется снижение распространенности ожирения среди учеников начальной школы, а еще уменьшается общая заболеваемость болезнями пищеварения среди детей и первичная заболеваемость детей и подростков болезнями щитовидной железы.

По результатам другого исследования, проведенного сервисом доставки еды к поездам и заказа в самолеты «ЕдуЕм», во время осенних школьных каникул для школьников чаще всего заказывали суп-лапшу и пюре с куриной котлетой для обедов в поезде и самолете.