В России снимут «Остров профессора Доуэля» — экранизацию фантастики Александра Беляева

Сейчас KION работает над фильмом под названием «Остров профессора Доуэля», который будет основан на культовом произведении «Голова профессора Доуэля», написанном в 1925 году. Книга рассказывает о парижском профессоре-хирурге Керне, который проводит тайные опыты по оживлению человеческой головы. В 1984 году книга получила экранизацию под названием «Завещание профессора Доуэля» — действие адаптации перенесли в англоязычную страну послевоенного периода, а сам сюжет подвергся изменениям.