В России снимут новую экранизацию «Винни-Пуха и его друзей»

Две повести о Винни-Пухе и сборники стихотворений о нем написал в начале XX века английский писатель Алан Милн. Первая повесть была опубликована в 1926 году, вторая вышла спустя два года. Борис Заходер перевел произведения на русский язык, а также выступил автором сценария советских мультфильмов о плюшевом медведе.