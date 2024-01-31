В России снимут новую экранизацию «Винни-Пуха и его друзей»

Кинопрокатная компания «Наше кино» собирается снять новый фильм о Винни-Пухе. Ее представители уже подписали контракт на экранизацию книг с наследниками Бориса Заходера. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».
Ожидается, что это будет традиционный игровой фильм с элементами компьютерной анимации. Кто выступит режиссером проекта и исполнит главные роли, пока неизвестно. О дате выхода экранизации в компании не сообщают.
Две повести о Винни-Пухе и сборники стихотворений о нем написал в начале XX века английский писатель Алан Милн. Первая повесть была опубликована в 1926 году, вторая вышла спустя два года. Борис Заходер перевел произведения на русский язык, а также выступил автором сценария советских мультфильмов о плюшевом медведе.
1 января 2022 года права на Винни Пуха стали общественным достоянием в США. Это связано с истечением срока охраны исключительных авторских прав, который в США составляет 95 лет. Теперь все желающие смогут использовать изображение героя бесплатно и без необходимости получать согласие.
Ранее стало известно, что «Союзмультфильм» восстановит десять мультфильмов военных лет и послевоенного времени. Это будет приурочено к 80-летию победы СССР в Великой Отечественной войне. После реставрационных работ анимационные ленты будут демонстрироваться в кинотеатрах в рамках специальных показов.