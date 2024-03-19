В России снимут байопик о Михаиле Лермонтове

Ранее в России уже снимали фильмы, посвященные Лермонтову. Так, в 1986 году вышел одноименный фильм Николая Бурляева, где он же исполнил главную роль. Сама кинокомпания Star Media около 10 лет назад также занималась производством для «Первого канала» документального фильма о жизни поэта.