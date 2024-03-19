В России снимут байопик о Михаиле Лермонтове

Кинокомпания Star Media занялась разработкой фильма о российском поэте и прозаике Михаиле Лермонтове. Об этом сообщает телеграм-канал «Новости кинопроизводства». РБК Life направил запрос Star Media.
Ожидается, что режиссером байопика выступит Степан Коршунов («Челюскин. Первые», «За полчаса до весны»). Премьера состоится ближе к 2026−2027 годам. По информации телеграм-канала, проект представят на питчинге Фонда кино.
Ранее в России уже снимали фильмы, посвященные Лермонтову. Так, в 1986 году вышел одноименный фильм Николая Бурляева, где он же исполнил главную роль. Сама кинокомпания Star Media около 10 лет назад также занималась производством для «Первого канала» документального фильма о жизни поэта.
В феврале 2025 года в российский прокат также выйдет байопик об Александре Пушкине. Главную роль в фильме «Пророк. История Александра Пушкина» исполнил Юра Борисов, а образ поэта в юные годы воплотил Кай Гетц («Гром: Трудное детство»). Картина расскажет о главных событиях из жизни Пушкина — от учебы в лицее до дуэли с Дантесом.
В 2024 году также должна состояться премьера фильма «Декабрь» с Александром Петровым в роли Сергея Есенина. Новая лента режиссера Клима Шипенко расскажет о последних днях жизни поэта. В фильме также снялись Александр Самойленко, Кристина Асмус, Сергей Гилев и Андрей Мерзликин.