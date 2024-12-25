В России следят за ситуацией с холерой в Таиланде и Мьянме

Специалисты Роспотребнадзора внимательно отслеживают ситуацию по случаям холеры в Мьянме и предпринимают противоэпидемические меры в Таиланде из-за ввезенной в страну болезни. Об этом пишет ТАСС.
Около 300 случаев холеры были зарегистрированы в приграничном с Таиландом городе Мьянмы Шве Кокко. Заболевание проникло в Таиланд через заразившуюся беременную женщину и ее родственника из Мьянмы.
Как сообщают в пресс-службе надзорного ведомства, Минздрав Таиланда начал проверку источников пресной воды, систем водоснабжения и продуктов питания. Из-за ситуации с холерой в соседней стране власти призывают граждан пить только бутилированную воду и соблюдать меры предосторожности.
Специалисты Роспотребнадзора подчеркнули, что в России эпидемиологическая ситуация по холере стабильна и находится под постоянным контролем. В стране систематически проводится комплекс мероприятий, направленных на профилактику инфекции.
Также в ведомстве напомнили, что при планировании поездок за рубеж необходимо необходимо уточнять эпидемиологическую ситуацию в стране. Получить информацию можно у туроператоров или в территориальных подразделениях Роспотребнадзора.
Ранее биолог объяснила, как не заразиться холерой.