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В России скоро вырастут свои бананы

По данным властей Ставропольского края, первый урожай следует ждать уже в 2026 году.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Бананы уже много лет остаются самым популярным фруктом у российских потребителей — поэтому неудивительно, что их скоро начнут выращивать в нашей стране.

Плантации с бананами появятся в Ставропольском крае уже в этом году, а первый урожай будет собран в 2026-м — об этом, как пишет Лента.ру, рассказал глава регионального Министерства сельского хозяйства Сергей Измалков.

По словам чиновника, 15 гектаров теплиц с бананами скоро появится на юге региона, в Невинномыске. Общую стоимость проекта оценивают в 1,4 миллиарда рублей.

На данный момент проект находится в начальной стадии разработки: инвестор занимается подведением коммуникаций. Измалков уверен, что скоро бананы признают отечественным сельхозпродуктом, благодаря чему у производства появятся господдержка, и реализовать проект станет проще.

Ранее рассказывали, что из бананов получается отличный завтрак.