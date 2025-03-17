В России скоро вырастут свои бананы

Бананы уже много лет остаются самым популярным фруктом у российских потребителей — поэтому неудивительно, что их скоро начнут выращивать в нашей стране.
Плантации с бананами появятся в Ставропольском крае уже в этом году, а первый урожай будет собран в 2026-м — об этом, как пишет Лента.ру, рассказал глава регионального Министерства сельского хозяйства Сергей Измалков.
По словам чиновника, 15 гектаров теплиц с бананами скоро появится на юге региона, в Невинномыске. Общую стоимость проекта оценивают в 1,4 миллиарда рублей.
На данный момент проект находится в начальной стадии разработки: инвестор занимается подведением коммуникаций. Измалков уверен, что скоро бананы признают отечественным сельхозпродуктом, благодаря чему у производства появятся господдержка, и реализовать проект станет проще.
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