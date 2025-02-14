В России с нового учебного года изменятся школьные программы

Изменения коснутся и предметов «История» и «Обществознание». Например, в 5−7-х классах количество часов на изучение истории увеличится. В 5-м классе будет 68 часов по всеобщей истории и 34 часа по истории своего края. В 6-м и 7-м классах ученики будут изучать 28 часов всеобщей истории и 57 часов истории России. Что касается обществознания, то с 1 сентября 2025 года его не будет в 6−7-х классах, а изучать этот предмет начнут только в 9-м классе.