В России с нового учебного года изменятся школьные программы

«В Министерстве юстиции России зарегистрирован приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 октября 2024 года № 704, который вносит изменения в федеральные основные общеобразовательные программы, вступающие в силу с 1 сентября 2025 года», — говорится в сообщении пресс-службы минпросвещения РФ.
Согласно новому приказу, максимальное количество контрольных и практических работ, включая всероссийские проверки, не должно превышать 10% от общего учебного времени. Школьники смогут меньше волноваться о постоянных тестах и больше сосредоточиться на изучении материала.
Также в обновленных программах прописаны конкретные требования к знаниям, которые будут проверяться на экзаменах. Программы теперь синхронизированы с основным и единым государственными экзаменами, что позволит ученикам знать, какие темы будут важны для успешной сдачи.
Изменения коснутся и предметов «История» и «Обществознание». Например, в 5−7-х классах количество часов на изучение истории увеличится. В 5-м классе будет 68 часов по всеобщей истории и 34 часа по истории своего края. В 6-м и 7-м классах ученики будут изучать 28 часов всеобщей истории и 57 часов истории России. Что касается обществознания, то с 1 сентября 2025 года его не будет в 6−7-х классах, а изучать этот предмет начнут только в 9-м классе.
Ранее сообщалось, что в России разрабатывается самая масштабная стратегия образования. Она определит, как будут развиваться детские сады, школы, колледжи, вузы и организации допобразования в ближайшие 10−15 лет.