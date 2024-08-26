В России с 1 сентября изменятся правила установки камер на дорогах

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, регламентирующий правила размещения дорожных камер. В документе уточняется, что стационарные камеры можно размещать на дорогах с выделенными полосами для общественного транспорта, на аварийно-опасных участках, на перекрёстках, где в течение года произошло четыре и более ДТП, на участках с дорожными работами, которые ограничивают движение, на пешеходных переходах, в местах, где парковка или остановка запрещены, а также в прочих местах по решению ГИБДД.