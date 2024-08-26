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В России с 1 сентября изменятся правила установки камер на дорогах

С 1 сентября вводятся новые стандарты по установке систем фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Об этом сообщил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.

Источник: РИА "Новости"

Федяев отметил, что федеральный закон № 197, который начинает действовать осенью, впервые вводит на федеральном уровне унифицированные требования к установке фотовидеофиксации нарушений ПДД.

Федяев пояснил, что теперь решения об установке камер ГИБДД могут принимать региональные власти и владельцы дорог, согласовывая свои решения с ГИБДД.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, регламентирующий правила размещения дорожных камер. В документе уточняется, что стационарные камеры можно размещать на дорогах с выделенными полосами для общественного транспорта, на аварийно-опасных участках, на перекрёстках, где в течение года произошло четыре и более ДТП, на участках с дорожными работами, которые ограничивают движение, на пешеходных переходах, в местах, где парковка или остановка запрещены, а также в прочих местах по решению ГИБДД.

Ранее сайт KP.RU писал о том, что власти внесли поправки в Кодекс административных правонарушений. В нем появилась новая норма — возможность фиксации таких нарушений, как незаконный выброс мусора, с помощью камер, в основном тех, которые установлены на дорогах. Однако тогда эксперты утверждали, что норму в закон вписали, но технически это пока не сделано.