В России с 1 сентября изменятся правила установки камер на дорогах

Федяев отметил, что федеральный закон № 197, который начинает действовать осенью, впервые вводит на федеральном уровне унифицированные требования к установке фотовидеофиксации нарушений ПДД.
Федяев пояснил, что теперь решения об установке камер ГИБДД могут принимать региональные власти и владельцы дорог, согласовывая свои решения с ГИБДД.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, регламентирующий правила размещения дорожных камер. В документе уточняется, что стационарные камеры можно размещать на дорогах с выделенными полосами для общественного транспорта, на аварийно-опасных участках, на перекрёстках, где в течение года произошло четыре и более ДТП, на участках с дорожными работами, которые ограничивают движение, на пешеходных переходах, в местах, где парковка или остановка запрещены, а также в прочих местах по решению ГИБДД.
Ранее сайт KP.RU писал о том, что власти внесли поправки в Кодекс административных правонарушений. В нем появилась новая норма — возможность фиксации таких нарушений, как незаконный выброс мусора, с помощью камер, в основном тех, которые установлены на дорогах. Однако тогда эксперты утверждали, что норму в закон вписали, но технически это пока не сделано.