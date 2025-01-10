В России резко вырос спрос на работников с высшим образованием

Отмечается, что требования к высшему образованию становятся все более распространенными в вакансиях различных профессий. Наиболее заметный рост зафиксирован среди консультантов (+164%), техников (+106%) и менеджеров по персоналу (+94%). Вакансия стоматолога стала самой высокооплачиваемой с требованием о высшем образовании с средней зарплатой в 214 773 рублей в месяц, что связано с обязательным наличием высшего образования для этой профессии и увеличением спроса на медицинских специалистов.