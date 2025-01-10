В России резко вырос спрос на работников с высшим образованием

Аналитики сервиса «Авито Работа» проанализировали изменения в спросе на сотрудников с высшим и средним специальным образованием в 2024 году. В целом, спрос на специалистов с высшим образованием вырос на 19% по сравнению с прошлым годом, в то время как для работников со средним специальным образованием этот показатель составил 9%, сообщают РИА Новости.
Отмечается, что требования к высшему образованию становятся все более распространенными в вакансиях различных профессий. Наиболее заметный рост зафиксирован среди консультантов (+164%), техников (+106%) и менеджеров по персоналу (+94%). Вакансия стоматолога стала самой высокооплачиваемой с требованием о высшем образовании с средней зарплатой в 214 773 рублей в месяц, что связано с обязательным наличием высшего образования для этой профессии и увеличением спроса на медицинских специалистов.
Вакансии для специалистов со средним специальным образованием также показывают значительный рост. Наибольшее увеличение наблюдается среди штукатуров (+232%), штамповщиков (+179%) и монолитчиков (+169%). Наиболее высокие зарплаты для соискателей с таким образованием предлагаются на позиции бурильщиков, которые могут рассчитывать на 160 893 рублей в месяц при полной занятости.
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