В России резко вырос спрос на котонянь

Чаще всего российские работодатели размещают вакансии для ветеринаров и грумеров (парикмахер или стилист по уходу для домашних животных. — прим. ред.), а также специалистов по уходу за питомцами — котонянь, котоситтеров и работников отелей для кошек. Под котонянями и котоситтерами чаще всего подразумеваются сотрудники, которые смогут забрать котов на передержку или навещать питомцев в отсутствие владельцев.