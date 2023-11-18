В России решили сделать аналог «Евровидения». Что о нем известно

В России появится международный музыкальный конкурс. На встрече с главами официальных зарубежных делегаций в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума министр культуры Ольга Любимова заявила, что эта инициатива поможет продвижению разнообразия культур в многополярном мире, пишет РБК со ссылкой на «Интерфакс».

«Российская Федерация в целях продвижения разнообразия культур в многополярном мире выступает с инициативой запуска сразу двух новых форматов сотрудничества. Мы предлагаем создать самостоятельный открытый Евразийский кинофестиваль и кинопремию, а также музыкальный конкурс “Интервидение”», — сообщила Любимова.

Аналог «Евровидения»

Этот конкурс может стать аналогом «Евровидения», который в последние годы оказался «под большим политическим воздействием», заявил генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст. Он предложил провести его уже в следующем году, добавив, что «Первый канал» имеет большую практику участия в «Евровидении».

«Мне кажется, что популярная музыка должна доходить до своих зрителей, не имея любых политических пристрастий. Поэтому в данном случае мы хотим создать музыкальный конкурс, который будет отражать уровень популярного искусства всех стран мира. Это свободная трибуна, на которой все страны смогут представлять образцы своей популярной музыки. Мы рассчитываем на активное участие стран БРИКС, предлагаем всем другим странам присоединиться к этой инициативе», — считает Эрнст.

В «Евровидении» Россия участия не принимает. Организаторы 25 февраля 2022 года запретили российским исполнителям выступать на конкурсе.

Новый конкурс с историческими корнями

Изначально «Интервидение» — это организация, основанная в феврале 1960 года в рамках Международной организации радиовещания и телевидения. Ее участниками были СССР, ГДР, Польша, Венгрия и Чехословакия. В качестве самостоятельных членов также значились Украина, Эстония, Латвия.

В 1963 году присоединились Болгария и Румыния, а еще через некоторое время Литва, Белоруссия, Молдавия, Куба, Монголия, Финляндия, Вьетнам и Афганистан.

Целью организации был обмен программами между вещателями входивших в нее стран. На «Интервидении» показывали репортажи и трансляции спортивных соревнований, а также детские, музыкальные, познавательные и развлекательные программы.

«Интервидение» как конкурс эстрадной песни проводилось в период с 1977 по 1980-е годы в рамках Международного фестиваля песни в городе Сопот (Польша). На сцене выступали представители стран — участниц объединения.

Среди участников от СССР были София Ротару, Муслим Магомаев и Алла Пугачева. Последняя в 1978 году получила Гран-при «Янтарный соловей» за выступление с композицией «Все могут короли». Денежную премию в размере 20 тыс. злотых (национальная валюта Польши. — РБК Life) певица передала на строительство Центра здоровья ребенка в Мендзылесе.

Были и приглашенные гости, в числе которых Глория Гейнор, Петула Кларк, группа Boney M.

В 1980 году из-за политической ситуации в Польше проведение конкурса отменили. Независимый профсоюз «Солидарность» требовал проведения общенационального референдума по поводу установления в стране некоммунистического правления. В период с декабря 1981 года по июнь 1983-гов стране действовало военное положение. В 1983 и 1984 годах были предприняты попытки возродить конкурс. С развалом социалистического лагеря организация «Интервидение» окончательно прекратила существование.

В 2008 году «Первый канал» совместно с компанией «Красный квадрат» провели в Сочи музыкальный конкурс под названием «Пять звезд. Интервидение». Участие в нем приняли 11 стран бывшего СССР: Россия, Казахстан, Украина, Белоруссия, Молдавия, Латвия, Армения, Азербайджан, Туркменистан, Таджикистан и Киргизия.

В 2009 году Владимир Путин предложил перезапустить конкурс, сделав его азиатской версией «Евровидения». Участниками должны были стать Россия, Китай и другие страны Центральной Азии — члены Шанхайской организации сотрудничества. Ожидалось, что мероприятие примет Сочи в октябре 2014 года, однако конкурс так и не состоялся.

Россия и «Евровидение»

Россия участвовала в «Евровидении» с 1994 года. Несколько раз участники занимали призовые места: Алсу с песней Solo (2-е место), t.A.T.u. с «Не верь, не бойся» (3-е место), Дима Билан с композицией Never Let You Go (2-е место), группа Serebro с песней Song#1 (3-е место), коллектив «Бурановские бабушки» с композицией Party for Everybody (2-е место). В 2008 году Россия победила в конкурсе, тогда страну во второй раз представлял Дима Билан с песней Believe.