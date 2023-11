В России решили сделать аналог «Евровидения». Что о нем известно

Россия участвовала в «Евровидении» с 1994 года. Несколько раз участники занимали призовые места: Алсу с песней Solo (2-е место), t.A.T.u. с «Не верь, не бойся» (3-е место), Дима Билан с композицией Never Let You Go (2-е место), группа Serebro с песней Song#1 (3-е место), коллектив «Бурановские бабушки» с композицией Party for Everybody (2-е место). В 2008 году Россия победила в конкурсе, тогда страну во второй раз представлял Дима Билан с песней Believe.