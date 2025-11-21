Популярные темы
В России рекордно подорожали бритвы

Сообщается, что цены на бритвы в России достигли рекордного уровня. Так, стоимость одноразовых станков выросла на 69% за три года, а продавцы начали прятать товар в антикражные кейсы, чтобы защититься от финансовых потерь.

Анастасия Якушина
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik.com

По данным аналитиков АТОЛ, в 2025 году средняя стоимость наборов одноразовых бритв достигла 339 рублей, что на 6% выше, чем в прошлом году. В 2023 году цена была 231 рубль, на 15% больше, чем в 2022 году.

Похожая ситуация и в категории кассет для бритья: за три года их цена выросла на 11,4%. В этом году лезвия стоят в среднем 842 рубля, а в 2022 году — 756 рублей.

«Эксперты связывают подорожание с ростом себестоимости производства из-за использования импортных материалов: сталь, покрытия, элементы упаковки. Вторая причина — сложности с логистикой вследствие санкций, из-за которых приходится увеличивать цены. Третья: конкурентный рынок с другими видами процедур. Например, лазерной эпиляцией», — пишет Telegram-канал Baza.

Бритва может пригодиться во время поездки в поезде наряду с зубной пастой, щеткой, мылом для рук, туалетной бумагой (в поезде ее может не оказаться), влажными и обычными салфетками, а также антисептиком.

