В России рекордно подорожали бритвы

По данным аналитиков АТОЛ, в 2025 году средняя стоимость наборов одноразовых бритв достигла 339 рублей, что на 6% выше, чем в прошлом году. В 2023 году цена была 231 рубль, на 15% больше, чем в 2022 году.
Похожая ситуация и в категории кассет для бритья: за три года их цена выросла на 11,4%. В этом году лезвия стоят в среднем 842 рубля, а в 2022 году — 756 рублей.
«Эксперты связывают подорожание с ростом себестоимости производства из-за использования импортных материалов: сталь, покрытия, элементы упаковки. Вторая причина — сложности с логистикой вследствие санкций, из-за которых приходится увеличивать цены. Третья: конкурентный рынок с другими видами процедур. Например, лазерной эпиляцией», — пишет Telegram-канал Baza.
