В России разработали трекер здоровья для кошек в виде ошейника

Согласно пресс-службе НТИ, ошейник представляет собой сложное техническое решение, включающее датчики и микропроцессор, которые анализируют вокализацию кошек с помощью алгоритмов машинного обучения. Если ошейник обнаруживает признаки болезненного или нервного состояния, а также физической боли, на смартфон владельца приходит оповещение с рекомендацией обратиться к ветеринару или успокоить питомца.