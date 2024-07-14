В России разработали трекер здоровья для кошек в виде ошейника

Как пишет РИА Новости, ошейник был представлен НТИ на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2024».
Согласно пресс-службе НТИ, ошейник представляет собой сложное техническое решение, включающее датчики и микропроцессор, которые анализируют вокализацию кошек с помощью алгоритмов машинного обучения. Если ошейник обнаруживает признаки болезненного или нервного состояния, а также физической боли, на смартфон владельца приходит оповещение с рекомендацией обратиться к ветеринару или успокоить питомца.
Отличительной особенностью ошейника является то, что он может распознавать малейшие отклонения здоровья уже на ранних стадиях, задолго до клинических проявлений. Это позволяет лечить некоторые заболевания без использования медикаментов путем корректировки диеты.
В настоящее время на отечественном рынке отсутствуют аналогичные решения, а зарубежные аналоги отслеживают состояние питомца только по фотографиям. Команда разработчиков работает над созданием новой версии ошейника, которая будет выпущена в серийное производство. Разработку технического решения осуществляет технологический партнер — компания-разработчик и производитель электроники.