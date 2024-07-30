В России разработали соединение для подавления клеток опухоли мозга

Кроме того, открытое соединение значительно усиливает чувствительность клеток глиобластомы к темозоломиду (препарату первой линии при лечении глиобластомы) и подавляет их способность к колонизации окружающего пространства. «Разработанное нами соединение обладало выраженным анти-глиобластомным потенциалом не только в клеточных экспериментах, но и в экспериментах in vivo. Было показано, что инъекции СПМА достоверно блокировали рост глиобластомы человека на мышиной модели, причем эффективность этой терапии оказалась сравнима со стандартной химиотерапией, применяемой в клинике», — приводит пресс-служба слова старшего научного сотрудника ИХБФМ СО РАН Андрея Маркова.