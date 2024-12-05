В России разработали программу для предсказывания природных катаклизмов

Согласно заявлению генерального директора НИИ телевидения Алексея Никитина, новый модуль не заменяет полностью работу метеоролога, но существенно ее облегчает, поскольку система на ранних стадиях отслеживает опасные природные явления и сигнализирует об их зарождении. В настоящее время предприятие занимается отладкой ПО и параллельно завершает процедуру сертификации оборудования. К концу 2024 года предприятие будет готово к началу поставок системы.