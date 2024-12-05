В России разработали программу для предсказывания природных катаклизмов

ПО является частью комплекса мониторинга метеорологической и ледовой обстановки, который может самостоятельно обнаруживать очаги возникновения природных катаклизмов и предсказывать их траекторию. Сообщение об этом появилось на официальном сайте «Ростеха».
Модуль называется «Прогнозирование». Он способен принимать и обрабатывать информацию, получаемую от космических гидрометеорологических аппаратов.
Согласно заявлению генерального директора НИИ телевидения Алексея Никитина, новый модуль не заменяет полностью работу метеоролога, но существенно ее облегчает, поскольку система на ранних стадиях отслеживает опасные природные явления и сигнализирует об их зарождении. В настоящее время предприятие занимается отладкой ПО и параллельно завершает процедуру сертификации оборудования. К концу 2024 года предприятие будет готово к началу поставок системы.
«Ростех» — это российская государственная корпорация, созданная в конце 2007 года для содействия в разработке, производстве и экспорте высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В составе «Ростеха» входят более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны.