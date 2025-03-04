В России разработали платформу, ускоряющую изучение иностранных языков

«Российский ИТ-стартап NeuroLingo, созданный студентами МГУ, представил решение для изучения иностранных языков на базе ИИ и интеграции с нейроинтерфейсом Neiry. Платформа на основе показателей ЭЭГ анализирует когнитивную нагрузку и уровень концентрации во время обучения и подбирает сложность задания индивидуально», — рассказали в Neiry.
Как объяснила основательница платформы Софья Рожок, нейроинтерфейсы могут существенно улучшить изучение языка, помогая поддерживать оптимальную мозговую активность. «На основании соотношения альфа и бета ритмов (уровень концентрации) мозга, ученые могут спрогнозировать вовлеченность человека во взаимодействие с контентом… Отслеживая альфа- и тета-ритмы, связанные с сфокусированным состоянием, система адаптирует сложность заданий под текущее состояние мозга, что ускоряет обучение на 20−30% и улучшает запоминание до 40%», — сказала она.
Решение NeuroLingo — это платформа, которая подключена к нейроинтерфейсу Neiry через API. С помощью нейроинтерфейса платформа тестирует уровень знания языка на основе реакций мозга на разные типы задания, а потом формирует персональную траекторию обучения. Во время занятий система отслеживает, насколько эффективно усваивается материал, и корректирует задания, когда замечает снижение внимания и рост числа ошибок.
Платформа вместе с пользователем выбирает тематику, формат и продолжительность сессий.
Сейчас сервис находится на стадии бета-тестирования. Оно начнется, когда разработчики получат 100 заявок от добровольцев.