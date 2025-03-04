В России разработали платформу, ускоряющую изучение иностранных языков

Как объяснила основательница платформы Софья Рожок, нейроинтерфейсы могут существенно улучшить изучение языка, помогая поддерживать оптимальную мозговую активность. «На основании соотношения альфа и бета ритмов (уровень концентрации) мозга, ученые могут спрогнозировать вовлеченность человека во взаимодействие с контентом… Отслеживая альфа- и тета-ритмы, связанные с сфокусированным состоянием, система адаптирует сложность заданий под текущее состояние мозга, что ускоряет обучение на 20−30% и улучшает запоминание до 40%», — сказала она.