В России разрабатывают «Госджипити» для перевода с чиновничьего языка на человеческий

«У нас оцифрованы документы — вся переписка с 2010 года. Для того, чтобы решить проблему. Также подготовка нормативно-правовых документов. Зачастую, есть идея — надо положить на бумагу с точки зрения правовой основы и начинается у каждого свои требования. Положил задачу и система уже посмотрела — опыт коллег, нет ли конфликта и на выходе хороший документ, не содержит ошибок. Модерацию никто не отменял. Это не замена чиновника, человека. Это как когда-то мы пахали лошадью, а стали трактором, здесь так же», — объяснил Рахманов.