В России растет интерес к инженерным и платным образовательным программам

В 2024 году инженерное образование стало основным направлением для абитуриентов, согласно ежегодному «Мониторингу качества приема в вузы», проведенному Высшей школой экономики с поддержкой Министерства науки и высшего образования. Число студентов, зачисленных на инженерные специальности, увеличилось на 7% по сравнению с 2022 годом, достигнув 228,6 тыс. человек. Инженерные направления составили 41% от общего числа зачисленных.
Технические университеты впервые заняли половину мест в топ-20 вузов по качеству приема. Лидерами стали Московский физико-технический институт, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» и «Иннополис». Средний балл ЕГЭ для поступления в эти вузы составил 97, 89,9 и 87,5 соответственно. ВШЭ — единственный классический университет в пятерке.
Негосударственные вузы, такие как «Иннополис» и Центральный университет, также продемонстрировали высокое качество приема. При этом ни один из технических вузов в топ-20 не показал снижение среднего балла поступления по сравнению с 2023 годом.
Сравнение наборов в университетах, участвующих в пилотном проекте по внедрению новой национальной системы образования, показало, что три из шести таких вузов улучшили качество приема. В то время как неинженерные «пилотные» университеты показали небольшое снижение.
В топ-10 направлений по качеству приема в 2024 году вошли шесть гуманитарных специальностей, среди которых лидирует «востоковедение и африканистика». Однако средний балл на этом направлении снизился, а количество абитуриентов уменьшилось на 6,7%. В то же время технические направления показали рост среднего балла.
Существенно увеличилось количество студентов на платной основе — на 9,8% по сравнению с 2023 годом. Средний балл зачисления на платное обучение составил 64,1 балла, что на 0,8 балла ниже, чем в прошлом году. В то время как число зачисленных на бюджет увеличилось на 1,6%.
Снижение спроса на платное обучение наблюдается по социально-экономическим и гуманитарным специальностям, что свидетельствует о более осознанном выборе абитуриентов, стремящихся учиться не ради диплома, а для получения качественного образования.
Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2026 года Россия откажется от принятой в Европе Болонской системы образования и перейдет к собственной.