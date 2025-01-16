В России растет интерес к инженерным и платным образовательным программам

Существенно увеличилось количество студентов на платной основе — на 9,8% по сравнению с 2023 годом. Средний балл зачисления на платное обучение составил 64,1 балла, что на 0,8 балла ниже, чем в прошлом году. В то время как число зачисленных на бюджет увеличилось на 1,6%.