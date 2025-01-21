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В России растет число заболевших гриппом и ОРВИ

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Число заболевших гриппом и ОРВИ в России увеличивается, показатели пока ниже эпидемического порога, но прогнозируется их дальнейший рост, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

Источник: © РИА Новости

«В настоящее время в Российской Федерации отмечается закономерное увеличение числа случаев гриппа и ОРВИ, однако показатели заболеваемости ниже эпидемического порога, хотя прогнозируется их рост», — сказал Чуланов журналистам.

Он отметил, что в этом сезоне подъем заболеваемости гриппом зарегистрирован значительно позже, чем в предыдущие три сезона.

Возбудители сезонных респираторных инфекций передаются преимущественно воздушно-капельным путем от человека к человеку, и восприимчивость к ним достаточно высока, пояснил Чуланов. Частое мытье рук с мылом, применение кожных антисептиков, использование масок в местах скопления людей, регулярное проветривание помещений — все эти меры позволят снизить риск заболеть, уточнил специалист.

По его словам, для укрепления иммунитета необходимы регулярная умеренная физическая активность, здоровый сон и сбалансированное питание. Одной из самых эффективных мер профилактики гриппа и его последствий является вакцинация, подчеркнул Чуланов.

Он добавил, что если все-таки не удалось избежать заболевания, необходимо создать оптимальные условия для работы иммунной системы и организма в целом, крайне не рекомендуется переносить ОРВИ на ногах.