В России растет число заболевших гриппом и ОРВИ

«В настоящее время в Российской Федерации отмечается закономерное увеличение числа случаев гриппа и ОРВИ, однако показатели заболеваемости ниже эпидемического порога, хотя прогнозируется их рост», — сказал Чуланов журналистам.
Он отметил, что в этом сезоне подъем заболеваемости гриппом зарегистрирован значительно позже, чем в предыдущие три сезона.
Возбудители сезонных респираторных инфекций передаются преимущественно воздушно-капельным путем от человека к человеку, и восприимчивость к ним достаточно высока, пояснил Чуланов. Частое мытье рук с мылом, применение кожных антисептиков, использование масок в местах скопления людей, регулярное проветривание помещений — все эти меры позволят снизить риск заболеть, уточнил специалист.
По его словам, для укрепления иммунитета необходимы регулярная умеренная физическая активность, здоровый сон и сбалансированное питание. Одной из самых эффективных мер профилактики гриппа и его последствий является вакцинация, подчеркнул Чуланов.
Он добавил, что если все-таки не удалось избежать заболевания, необходимо создать оптимальные условия для работы иммунной системы и организма в целом, крайне не рекомендуется переносить ОРВИ на ногах.