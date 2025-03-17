В России рассматривают ужесточение наказания за подмену детей в роддомах

События, приведшие к эксгумации, начались с того, что Дарья получила документы из роддома, в которых указывалось, что ее дочь родилась с серьезными патологиями. Однако, при выдаче ребенка и его похоронах, она не заметила никаких аномалий. Более того, в архивном журнале морга значилось, что умерший ребенок был мальчиком, рассказали Известия.