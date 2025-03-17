В России рассматривают ужесточение наказания за подмену детей в роддомах

События, приведшие к эксгумации, начались с того, что Дарья получила документы из роддома, в которых указывалось, что ее дочь родилась с серьезными патологиями. Однако, при выдаче ребенка и его похоронах, она не заметила никаких аномалий. Более того, в архивном журнале морга значилось, что умерший ребенок был мальчиком, рассказали Известия.
Следователи, услышав обращение Дарьи, инициировали проверку. «Всё прошло хорошо, на процедуре присутствовал отец ребенка, всё фиксировалось на видео. Следователи сообщили, что в ближайшее время будет результат», — поделилась Дарья.
Изучив случаи подмены детей, Известия выяснили, что история Дарьи не уникальна. В 1987 году в Челябинске произошла подобная ситуация, когда медики перепутали новорожденных с похожими фамилиями. Зоя Туганова обнаружила факт подмены только в 2017 году. Она подала в суд, но получила лишь частичную компенсацию.
Адвокаты отмечают, что уголовная статья о подмене ребенка (ст. 153 УК РФ) применяется крайне редко. На практике эта статья почти не работает, и ее можно назвать «мертвой», заявили источники в правоохранительных органах.
Необходимость изменений в законодательстве
В Госдуме выразили готовность изучить статистику случаев подмены детей и, при необходимости, внести изменения в законодательство. Заместитель председателя комитета Госдумы Даниил Бессарабов отметил, что срок давности для таких дел может исключить возможность привлечения виновных к ответственности.
Адвокаты подчеркивают, что для квалификации подмены как преступления необходим умысел. «Если умысла нет, то это скорее ошибка, а ошибка — не преступление», — объяснила адвокат Анастасия Расторгуева.
Эксперты заключили, что в случае выявления подмены, виновные могут избежать ответственности, объяснив свои действия халатностью. Срок давности для таких преступлений составляет всего шесть лет, что ставит под сомнение справедливость для пострадавших родителей.
Ранее эксперты рассказали, есть ли у ребенка право на защиту и может ли он сам что-то предпринять, если родители его бьют, злоупотребляют веществами или алкоголем или вовсе относятся к нему безразлично.